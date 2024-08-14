У Дніпрі 15 серпня низці квартир вимкнуть світло через ремонтні роботи

У Дніпрі 15 серпня через планові ремонтні роботи обмежать електропостачання на деяких вулицях.
Про це йдеться на сайті міськради Дніпра.
З 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Робоча: 89;
вул. Театральна: 5;
вул. Автотранспортна: 2-Т, 3, 5;
вул. Будівельників: 23, 25-Б;
вул. Енергетична: 15;
просп. Богдана Хмельницького: 122.
А ось решта жителів Дніпра гарантовано будуть зі світлом, адже за даними Укренерго, стабілізаційних відключень застосовувати не планують.
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