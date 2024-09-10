У Дніпрі 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху: коментар поліції

Сьогодні, 10 вересня, близько 07:00 на одній з вулиць Дніпра 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху.
Постраждала вижила. З численними травмами її госпіталізували. Нині лікарі борються за її життя.
Попередньо повідомляється, що дівчина намагалася накласти на себе руки через проблеми у школі.
Журналісти Dnepr.Info отримали коментар речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник стосовно інциденту:
Попередня правова кваліфікація – спроба самогубства.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі 1,5-річний хлопчик випав з вікна шостого поверху.
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