У Дніпрі 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху: коментар поліції

У Дніпрі дівчина-підліток намагалася накласти на себе руки.

Сьогодні, 10 вересня, близько 07:00 на одній з вулиць Дніпра 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху.

Постраждала вижила. З численними травмами її госпіталізували. Нині лікарі борються за її життя.

Попередньо повідомляється, що дівчина намагалася накласти на себе руки через проблеми у школі.

Журналісти Dnepr.Info отримали коментар речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник стосовно інциденту:

Попередня правова кваліфікація – спроба самогубства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі 1,5-річний хлопчик випав з вікна шостого поверху.

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