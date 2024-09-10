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У Дніпрі 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху: коментар поліції

Сьогодні 15:11
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У Дніпрі дівчина-підліток намагалася накласти на себе руки.

Новости Днепра про У Дніпрі 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху: коментар поліції

Сьогодні, 10 вересня, близько 07:00 на одній з вулиць Дніпра 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху. 

Постраждала вижила. З численними травмами її госпіталізували. Нині лікарі борються за її життя. 

Попередньо повідомляється, що дівчина намагалася накласти на себе руки через проблеми у школі. 

Журналісти Dnepr.Info отримали коментар речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник стосовно інциденту: 

Попередня правова кваліфікація – спроба самогубства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі 1,5-річний хлопчик випав з вікна шостого поверху.

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Новости Днепра про У Дніпрі 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху: коментар поліціїРусский

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