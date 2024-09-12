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У Дніпрі 13 вересня відбудуться тимчасові зміни у маршрутах деяких тролейбусів

Сьогодні 21:59
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Низка тролейбусів у Дніпрі тимчасово змінить напрямок руху.

Новости Днепра про У Дніпрі 13 вересня відбудуться тимчасові зміни у маршрутах деяких тролейбусів

У п’ятницю 13 вересня в Дніпрі буде внесено зміни у маршрути тролейбусів. 

Про це повідомили в прес-центрі КП “Дніпровський електротранспорт”. 

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт проїзної частини на площі Соборній з 11:00 до 14:00 буде внесено зміни у русі тролейбусів:

  • 1 прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
  • 4, №6, №10, №Б прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну;
  • 9, №16, №21 прямуватимуть до Університету науки і технологій.

Враховуйте вищезазначені зміни при плануванні свого маршруту. 

Нагадаємо, у Дніпрі з 12 вересня тимчасово перенесли кінцеву зупинку популярного автобусу. Окрім цього, сьогодні ми повідомляли, що у Дніпрі планують на місяць звузити тротуари та проїзну частину на вулиці Терещенківській.

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Новости Днепра про У Дніпрі 13 вересня відбудуться тимчасові зміни у маршрутах деяких тролейбусівУкраїнська

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