У Дніпрі 13 вересня відбудуться тимчасові зміни у маршрутах деяких тролейбусів

У п’ятницю 13 вересня в Дніпрі буде внесено зміни у маршрути тролейбусів.
Про це повідомили в прес-центрі КП “Дніпровський електротранспорт”.
У зв’язку із проведенням ремонтних робіт проїзної частини на площі Соборній з 11:00 до 14:00 буде внесено зміни у русі тролейбусів:
Враховуйте вищезазначені зміни при плануванні свого маршруту.
Нагадаємо, у Дніпрі з 12 вересня тимчасово перенесли кінцеву зупинку популярного автобусу. Окрім цього, сьогодні ми повідомляли, що у Дніпрі планують на місяць звузити тротуари та проїзну частину на вулиці Терещенківській.
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