У Дніпрі 13 вересня відбудуться тимчасові зміни у маршрутах деяких тролейбусів

Низка тролейбусів у Дніпрі тимчасово змінить напрямок руху.

У п’ятницю 13 вересня в Дніпрі буде внесено зміни у маршрути тролейбусів.

Про це повідомили в прес-центрі КП “Дніпровський електротранспорт”.

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт проїзної частини на площі Соборній з 11:00 до 14:00 буде внесено зміни у русі тролейбусів:

№ 1 прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;

прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки; № 4 , № 6 , № 10 , № Б прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну;

, № , № , № прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну; №9, №16, №21 прямуватимуть до Університету науки і технологій.

Враховуйте вищезазначені зміни при плануванні свого маршруту.

Нагадаємо, у Дніпрі з 12 вересня тимчасово перенесли кінцеву зупинку популярного автобусу. Окрім цього, сьогодні ми повідомляли, що у Дніпрі планують на місяць звузити тротуари та проїзну частину на вулиці Терещенківській.

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