У Дніпрі 12 вересня відключать світло на десятках вулиць: адреси

У Дніпрі графіки відключень не діятимуть, але світла не буде більш ніж на 40 вулицях.

За вказівкою Укренерго у Дніпрі та області заходи обмеження споживання електропостачання на завтра, 12 вересня, не прогнозується. Але світло буде не в усіх жителів міста.

Як повідомили в Центральній Енергетичній Компанії, на 12 вересня заплановані ремонтні роботи, у зв’язку із цим з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

вул. Аріхтектора Заболотного: 1-18, 19А, 20-24, 26;

вул. Василя Сліпака: 1А, 2А, 2-22, 24-28, 28А, 30-34 (парні), 66;

вул. Грушова: 1-12, 14, 16;

вул. Енергетична: 2А, 7, 9А, 11;

вул. Івана Франка: 22-32 (парні), 33, 34, 36-41, 43-57 (непарні);

вул. Корейська: 2А, 4, 6, 8А, 10, 12;

вул. Матроська: 1-38, 40, 42-48, 50, 52;

вул. Молодіжна: 2-10, 11А, 12-32, 34;

вул. Новокримська: 50-58 (парні);

вул. Осипа Бодянського: 1-6, 7А, 8-10, 11А, 12-18, 20, 24;

вул. Панельна: 1, 1А, 2, 3/2, 4-9, 10А, 11, 11А, 12-34, 36, 36А;

вул. Перемоги: 212, 214, 216;

вул. Празька: 2-10 (парні);

вул. Софіївська 10,12;

вул. Шинна: 3, 4;

пров. Ключовий: 1, 3, 5;

пров. Матроський: 1-6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;

пров. Молодіжний: 14А, 15;

просп. Богдана Хмельницького: 50, 52-56, 58-60, 62-68, 70, 93, 116, 139, 144;

тупік Будівельний: 2-8, 10, 11, 12;

вул. Празька: 2-10 (парні);

вул. Шинна: 3, 4;

вул. Агрономічна: 1, 2А, 3-11, 13-19 (непарні);

вул. Березнева: 7-21 (непарні);

вул. Відрадна: 1-5, 6Б, 7, 8, 10-13;

вул. Віктора Гошкевича: 1-22;

вул. Волоська: 1-14;

вул. Говорова: 1А, 2А, 3-8, 10-16 (парні);

вул. Дніпровська: 1-11, 12А, 13-22;

вул. Естонська: 1-17, 18А, 19-24;

вул. Ігоря Ветрогонова: 1-7, 8А, 9-14, 15А, 16-27, 29, 31;

вул. Квартальна: 38А;

вул. Козака Мамая: 1, 2А, 3, 5А, 7А, 9, 11, 13А, 15, 17, 19, 21А, 23А, 25А, 27, 29А, 31, 33Б;

вул.Костянтинівська: 1-16, 18;

вул. Монтажна: 1-22, 23А, 24-47, 48А, 49-65, 66А, 67-73;

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Муравська: 1-8, 10-16;

вул. Олександри Риндовської: 1-66, 67А, 68-92, 94-118 (парні);

вул. Павла Тичини: 1, 3, 5, 7;

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 17, 19, 21;

вул. Перемоги: 1-22, 24-32, 34-53, 54А, 55-112, 114-198 (парні);

вул. Печерська: 1, 2, 3А, 4-7, 9-17 (непарні);

вул. Привільна: 1-5, 7, 9-21, 22А;

вул. Самотканська: 1-14;

вул. Серпнева: 7, 9, 11А, 13А, 15А, 17-29 (непарні);

вул. Смілянська: 1-9 (непарні);

вул. Солідарна: 1А, 3, 4А, 5-15 (непарні);

вул. Солонянська: 1А, 2-22;

вул. Старицького: 3, 5-22;

вул. Старова: 1-22;

вул. Сурська: 30, 32-117, 119-129, 131-143 (непарні);

вул. Філатова: 1-5, 7;

вул. Фредеріка Шопена: 1-14;

пров. Аккерманський: 1, 2А, 3-9, 11, 13, 123;

пров. Студентський: 1-15, 17, 19.

Щодо планових чи аварійних робіт абоненти ДТЕК можуть дізнатися безпосередньо на офіційному порталі енергетичної компаніїї.

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