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У Дніпрі 12 вересня майже на весь день деякі містяни залишаться без води

Сьогодні 14:40
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У деяких жителів Дніпра виникли проблеми з водопостачанням.

Новости Днепра про У Дніпрі 12 вересня майже на весь день деякі містяни залишаться без води

Жителі двох вулиць у Дніпрі завтра, 12 вересня, із самого ранку та до кінця дня залишаться без водопостачання.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

12.09.2024 з 9:00 до 00:00 буде припинено водопостачання:

  • вулиця Велика Діївська, будинки 56, 60, 62;
  • вулиця Моніторна, 5, 7.

Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується на 10:00 13 вересня.

Окрім цього, станом на 14:00 11 вересня у деяких районах міста продовжуються аварійні роботи за деякими адресами, повідомили в громадській раді. 

Припинено водопостачання у будинках розташованих за адресами:

  • вул. Войцехова Балка;
  • вул. Василя Корнієнка, 1-34;
  • вул. Григорія Кочура;
  • вул. Обухівська;
  • вул. провулок Озерний;
  • вул. Дернова;
  • вул. Лабораторна;
  • вул. Марії Кюрі;
  • вул. Морська;
  • вул. Диканська;
  • вулиці Генерала Пушкіна, будинки 43-83;
  • вулиці Миколи Руденка, 36-54.

Як зазначають в КП “Дніпроводоканал”, водопостачання буде відновлено протягом дня.

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