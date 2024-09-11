У Дніпрі 12 вересня майже на весь день деякі містяни залишаться без води

Жителі двох вулиць у Дніпрі завтра, 12 вересня, із самого ранку та до кінця дня залишаться без водопостачання.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
12.09.2024 з 9:00 до 00:00 буде припинено водопостачання:
Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується на 10:00 13 вересня.
Окрім цього, станом на 14:00 11 вересня у деяких районах міста продовжуються аварійні роботи за деякими адресами, повідомили в громадській раді.
Припинено водопостачання у будинках розташованих за адресами:
Як зазначають в КП “Дніпроводоканал”, водопостачання буде відновлено протягом дня.
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