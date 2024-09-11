У Дніпрі 12 вересня майже на весь день деякі містяни залишаться без води

У деяких жителів Дніпра виникли проблеми з водопостачанням.

Жителі двох вулиць у Дніпрі завтра, 12 вересня, із самого ранку та до кінця дня залишаться без водопостачання.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

12.09.2024 з 9:00 до 00:00 буде припинено водопостачання:

вулиця Велика Діївська, будинки 56, 60, 62;

вулиця Моніторна, 5, 7.

Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується на 10:00 13 вересня.

Окрім цього, станом на 14:00 11 вересня у деяких районах міста продовжуються аварійні роботи за деякими адресами, повідомили в громадській раді.

Припинено водопостачання у будинках розташованих за адресами:

вул. Войцехова Балка;

вул. Василя Корнієнка, 1-34;

вул. Григорія Кочура;

вул. Обухівська;

вул. провулок Озерний;

вул. Дернова;

вул. Лабораторна;

вул. Марії Кюрі;

вул. Морська;

вул. Диканська;

вулиці Генерала Пушкіна, будинки 43-83;

вулиці Миколи Руденка, 36-54.

Як зазначають в КП “Дніпроводоканал”, водопостачання буде відновлено протягом дня.

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