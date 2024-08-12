У Дніпрі 12 серпня до вечора відключать світло на чотирьох вулицях: адреси

За інформацією від Укренерго, сьогодні, 12 серпня, у Дніпрі не планується застосування заходів обмеження споживання електроенергії.
Однак пощастить не всім – на деяких вулицях у місті сьогодні відключать світло.
У зв’язку із проведенням планових робіт приватною енергетичною компанієї ЦЕК з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:
При зміні ситуації в енергосистемі про застосування графіків відключень буде повідомлено додатково – слідкувати можна у Telegram-каналі ЦЕК або ДТЕК.
В Укренерго рекомендують споживати електроенергію ощадливо, а також не користуватися потужними приладами з 18:00 до 22:00, аби уникнути аварійних ситуацій.
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