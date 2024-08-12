У Дніпрі 12 серпня до вечора відключать світло на чотирьох вулицях: адреси

Деякі жителі Дніпра залишаться без світла із ранку до вечора.

За інформацією від Укренерго, сьогодні, 12 серпня, у Дніпрі не планується застосування заходів обмеження споживання електроенергії.

Однак пощастить не всім – на деяких вулицях у місті сьогодні відключать світло.

У зв’язку із проведенням планових робіт приватною енергетичною компанієї ЦЕК з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

вул. Козака Мамая: 17, 19, 21-А, 23, 25, 27-А, 29-А, 31, 33-А;

вул. Монтажна: 34, 45, 47, 48-А, 49-65, 66-А, 67-73;

вул. Перемоги: 1-А, 2-А, 3-22, 24-34 (парні);

вул. Смілянська: 1-9 (непарні).

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування графіків відключень буде повідомлено додатково – слідкувати можна у Telegram-каналі ЦЕК або ДТЕК.

В Укренерго рекомендують споживати електроенергію ощадливо, а також не користуватися потужними приладами з 18:00 до 22:00, аби уникнути аварійних ситуацій.

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