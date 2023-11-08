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  • У Дніпрі 12-річний хлопчик впав в алкогольну кому: випив 4 банки слабоалкоголки

У Дніпрі 12-річний хлопчик впав в алкогольну кому: випив 4 банки слабоалкоголки

Сьогодні 18:08
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Підлітка госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про У Дніпрі 12-річний хлопчик впав в алкогольну кому: випив 4 банки слабоалкоголки

Днями у Дніпрі стався жахливий випадок – 12-річний хлопчик випив 4 банки слабоалкоголки та впав в алкогольну кому.

Про це у Facebook повідомив медик Владислав Боднюк.

За його словами, підлітки вживали слабоалкогольні напої, в якийсь момент одному із них стало зле – хлопчик почав блювати і втрачати свідомість. Друзі викликали “швидку”.

Медики оперативно прибули на місце, оглянули хлопчика, надали йому екстрену медичну допомогу та з діагнозом – алкогольна кома – госпіталізували до лікарні.

Під час огляду: хлопчик без свідомості, зі слів однолітків, випив 4 банки слабоалкогольних газованих напоїв. Після ретельного огляду та надання екстреної медичної допомоги, з діагнозом – алкогольна кома – госпіталізований до профільного дитячого медичного закладу міста, – додав Владислав.

В якому стані дитина зараз – невідомо.

Новости Днепра про У Дніпрі 12-річний хлопчик впав в алкогольну кому: випив 4 банки слабоалкоголки

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятують жінку, якій на кухні хлібопекарні відрізало пальці.

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Новости Днепра про У Дніпрі 12-річний хлопчик впав в алкогольну кому: випив 4 банки слабоалкоголкиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 12-річний хлопчик впав в алкогольну кому: випив 4 банки слабоалкоголкиРусский

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