У Дніпрі 12-річний хлопчик впав в алкогольну кому: випив 4 банки слабоалкоголки

Днями у Дніпрі стався жахливий випадок – 12-річний хлопчик випив 4 банки слабоалкоголки та впав в алкогольну кому.
Про це у Facebook повідомив медик Владислав Боднюк.
За його словами, підлітки вживали слабоалкогольні напої, в якийсь момент одному із них стало зле – хлопчик почав блювати і втрачати свідомість. Друзі викликали “швидку”.
Медики оперативно прибули на місце, оглянули хлопчика, надали йому екстрену медичну допомогу та з діагнозом – алкогольна кома – госпіталізували до лікарні.
Під час огляду: хлопчик без свідомості, зі слів однолітків, випив 4 банки слабоалкогольних газованих напоїв. Після ретельного огляду та надання екстреної медичної допомоги, з діагнозом – алкогольна кома – госпіталізований до профільного дитячого медичного закладу міста, – додав Владислав.
В якому стані дитина зараз – невідомо.
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