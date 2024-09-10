У Дніпрі 11 вересня один трамвай та деякі тролейбуси тимчасово змінять маршрут
11 вересня громадський транспорт курсуватиме по-іншому.
У середу 11 вересня електротранспорт у Дніпрі курсуватиме зі змінами.
Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.
У зв’язку із проведенням ремонтних робіт колії на площі Соборній з 11:00 до 14:00 буде змінено рух троейбусів:
№ 1 прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки; № 4, № 6, № 10, № Б прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну; № 9, № 16, № 21 прямуватимуть до Університету науки і технологій.
Окрім цього, з 21:00 трамвай №1 знову буде їхати за двома напрямками, без заїзду на площу Соборну.
Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна; Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.
Розклад відправлень з кінцевих зупинок:
від Залізничного вокзалу о 20:27 год.; від Університету науки і технологій о 20:59 год.
Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні свого маршруту на завтра.
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