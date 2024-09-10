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У Дніпрі 11 вересня один трамвай та деякі тролейбуси тимчасово змінять маршрут

Сьогодні 18:48
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11 вересня громадський транспорт курсуватиме по-іншому.

Новости Днепра про У Дніпрі 11 вересня один трамвай та деякі тролейбуси тимчасово змінять маршрут

У середу 11 вересня електротранспорт у Дніпрі курсуватиме зі змінами. 

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”. 

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт колії на площі Соборній з 11:00 до 14:00 буде змінено рух троейбусів:

  • 1 прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
  • 4, №6, №10, №Б прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну;
  • 9, №16, №21 прямуватимуть до Університету науки і технологій.

Окрім цього, з 21:00 трамвай №1 знову буде їхати за двома напрямками, без заїзду на площу Соборну. 

  1. Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;
  2. Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Розклад відправлень з кінцевих зупинок: 

  • від Залізничного вокзалу о 20:27 год.;
  • від Університету науки і технологій о 20:59 год.

Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні свого маршруту на завтра. 

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Новости Днепра про У Дніпрі 11 вересня один трамвай та деякі тролейбуси тимчасово змінять маршрутУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 11 вересня один трамвай та деякі тролейбуси тимчасово змінять маршрутРусский

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