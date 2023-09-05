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У Дніпрі 11-річний хлопчик зник по дорозі до школи: що відомо

Сьогодні 17:32
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Сьогодні, 5 вересня, близько 11:00 на спецлінію "102" зателефонувала стурбована жінка.

Новости Днепра про У Дніпрі 11-річний хлопчик зник по дорозі до школи: що відомо

Вона повідомила, що її 11-річний син пішов зранку до школи, але туди так і не дійшов, і додому не повернувся. У хлопчика не було мобільного, аби з ним зв’язатися.

Про це розповіли у патрульній поліції.

Патрульні поїхали до навчального закладу і почали оглядати прилеглу територію. Згодом вони помітили хлопчика, схожого за прикметами на зниклого школяра.

Під час спілкування з ним з’ясувалося, що саме його розшукує мама. Хлопчик був дуже засмучений і розповів патрульним, що він спізнився до школи, оскільки забув пропускний квиток. Тому й не пішов на заняття, бо йому стало соромно за спізнення.

Патрульні повернули дитину матері цілою та неушкодженою. Вони провели профілактичну бесіду зі школярем та попросили маму не сварити його.

Новости Днепра про У Дніпрі 11-річний хлопчик зник по дорозі до школи: що відомо

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Новости Днепра про У Дніпрі 11-річний хлопчик зник по дорозі до школи: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 11-річний хлопчик зник по дорозі до школи: що відомоРусский

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