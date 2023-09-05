У Дніпрі 11-річний хлопчик зник по дорозі до школи: що відомо

Вона повідомила, що її 11-річний син пішов зранку до школи, але туди так і не дійшов, і додому не повернувся. У хлопчика не було мобільного, аби з ним зв’язатися.
Про це розповіли у патрульній поліції.
Патрульні поїхали до навчального закладу і почали оглядати прилеглу територію. Згодом вони помітили хлопчика, схожого за прикметами на зниклого школяра.
Під час спілкування з ним з’ясувалося, що саме його розшукує мама. Хлопчик був дуже засмучений і розповів патрульним, що він спізнився до школи, оскільки забув пропускний квиток. Тому й не пішов на заняття, бо йому стало соромно за спізнення.
Патрульні повернули дитину матері цілою та неушкодженою. Вони провели профілактичну бесіду зі школярем та попросили маму не сварити його.
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