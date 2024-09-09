У Дніпрі 10 вересня відключення світла не застосовуватимуть, однак пощастить не всім

У Дніпрі 10 вересня заходи обмеження споживання електроенергії не застосовуватимуть – графіки відключень не будуть задіяні. А отже світла буде багато.
Однак, пощастить не всім – у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 08:00 до 18:00 світло відключать у будинках за адресами:
Зауважимо, що для збереження енергосистеми та уникнення аварійних ситуацій не варто вмикати потужні електроприлади одночасно.
Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, чому у Дніпрі частіше застосовують екстрені відключення світла.
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