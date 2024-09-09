Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі 10 вересня відключення світла не застосовуватимуть, однак пощастить не всім

Сьогодні 18:29
просмотров

Світло не вимикатимуть, однак декому не пощастить.

Новости Днепра про У Дніпрі 10 вересня відключення світла не застосовуватимуть, однак пощастить не всім

У Дніпрі 10 вересня заходи обмеження споживання електроенергії не застосовуватимуть – графіки відключень не будуть задіяні. А отже світла буде багато. 

Однак, пощастить не всім – у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 08:00 до 18:00 світло відключать у будинках за адресами:

  • вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;
  • вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56А;
  • пров. Ключовий: 1.

Зауважимо, що для збереження енергосистеми та уникнення аварійних ситуацій не варто вмикати потужні електроприлади одночасно. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, чому у Дніпрі частіше застосовують екстрені відключення світла.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 10 вересня відключення світла не застосовуватимуть, однак пощастить не всімУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 10 вересня відключення світла не застосовуватимуть, однак пощастить не всімРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі біля вокзалу водій авто побив двох велосипедистів: що говорять у поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:13
    У Дніпрі біля вокзалу водій авто побив двох велосипедистів: що говорять у поліції

    У Дніпрі посеред дороги сталася бійка.

    Як мешканцю Дніпра зробити УЗД безкоштовно: інструкція 2024
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:24
    Як мешканцю Дніпра зробити УЗД безкоштовно: інструкція 2024

    У рамках медичної реформи мешканцям Дніпра та України можна пройти…

    У Дніпрі ввечері 9 вересня популярний трамвай знову курсуватиме по-іншому
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:05
    У Дніпрі ввечері 9 вересня популярний трамвай знову курсуватиме по-іншому

    Трамвай №1 ввечері знову курсуватиме зі змінами.

    Був мудрим наставником: у Дніпрі пішов із життя відомий вчений та очільник вченої ради ДНУ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:40
    Був мудрим наставником: у Дніпрі пішов із життя відомий вчений та очільник вченої ради ДНУ

    У Дніпрі помер відомий вчений Микола Юрійович Швайко.

    Наверх