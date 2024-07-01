У Дніпрі 1 липня на деяких вулицях не буде світла майже весь день: адреси

Адреси були опубліковані на офіційному порталі енергетичної компанії.
У зв’язку з проведенням планових робіт 1 липня з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання за адресами:
Окрім того, в Укренерго повідомили, що у зв’язку зі зростанням енергоспоживання через спеку обмеження споживання електроенергії застосовуватимуться протягом усієї доби, та закликали до ощадливого використання світла.
Нагадаємо, наразі діють графіки погодинних відключень, за інформацією ЦЕК, сьогодні світло відключатимуть у такому порядку:
Станом на 07:30 до 08:00 діятиме відключення ІІІ та ІV черг.
Більш детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті приватної енергетичної компанії, а також у Telegram-каналі.
Про відключення світла в абонентів ДТЕК можна дізнатися ТУТ.
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