У Дніпрі сталася пожежа в ЖК “Грані”: подробиці

У Дніпрі горів ЖК "Грані".

Сьогодні, біля житлового комплексу “Грані”, що на бульварі Зоряному, помітили рятувальників. Як з’ясувалося пізніше, на 9 поверсі багатоповерхівки сталася пожежа. Фото з місця події опублікували в телеграм-каналі “ХДніпро”.

Як повідомили в патрульній поліції, у багатоповерхівці на бульварі Зоряний сталося займання. До поліції зателефонував один із мешканців будинку, який відчув запах диму. Коли він вийшов в спільний коридор, то побачив, як горять електродроти. Інспектори, які приїхали на місце події, допомогли містянам евакуюватися, доки рятувальники гасили пожежу.

Постраждалих, на щастя, не має. Займання ліквідували працівники ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні на Полтавському шосе загорівся грузовик. Палаючу “газельку” загасили рятувальники. На щастя, водій не постраждав.

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