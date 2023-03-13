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У Дніпра на два роки перекриють вулицю Королеви Єлизавети

Сьогодні 22:00
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У Дніпра на два роки автомобілям планують перекрити вулицю Королеви Єлизавети.

Новости Днепра про У Дніпра на два роки перекриють вулицю Королеви Єлизавети

У Дніпрі з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2025 року запровадять односторонній рух по вул. Королеви Єлизавети ІІ від перехрестя з вул. Харківською в напрямку до перехрестя з вул. Європейською. Дозволено їздити на цій ділянці дороги лише маршрутному транспорту. 

Вулицю Королеви Єлизавети ІІ хочуть звузити від вулиці Харківської до будинку № 12 по вулиці Королеви Єлизавети ІІ. Так зміни плануються через будівельні роботи.

Зазначимо, що рішення ще не затверджено, тож поки не набуло чинності. 

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