У “Дії“ з’явилася нова послуга для українців, яким потрібне житло: подробиці

У додатку "Дія" запустили програму "єОселя". В українців з'явилася можливість отримати державну пільгову іпотеку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Йдеться про кредитування зі ставкою 3%. Зазначено, що на першому етапі послуга доступна для силовиків, захисників та їхніх сімей, а також для освітян та науковців.

За словами чиновника, розроблено та вдосконалено технічну частину послуги, щоб громадянам не треба було кілька разів звертатися до банку. Вони подають заявки, після чого дані з 11 реєстрів підтягуються автоматично – а це понад 300 полів. У “Дії” процедура здійснюється в кілька кліків. Можна подати заяву одночасно до одного або кількох банків – без особистого відвідування.

Відомо, що мільйони українців були змушені змінити місце проживання. Їхні будинки зруйновані або пошкоджені. Президент Володимир Зеленський ініціював запуск програми доступного кредитування житла “еОселя”, щоб люди могли повернутися додому, жити та працювати на батьківщині.

Програму “Доступна іпотека” запустили 1 жовтня 2022 року. Пільговий кредит під 3% максимум на 20 років із початковим внеском мінімум 20% можуть працівники сектору безпеки та оборони, військовослужбовці, медики, педагогічні працівники, вчителі, науковці.

Вигідну іпотеку можуть взяти платоспроможні українці 18-70 років, які не мають житла, а також ті, хто володіють менше 52,5 кв. м нерухомості (додатково по 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) та не перебувають під санкціями. Вони не повинні брати участь в інших держпрограмах із забезпечення житлом.

Квартира має бути розташована у багатоквартирному будинку на території, яку контролює Україна. Житло має бути новим або зданим в експлуатацію не більше 10 років тому.

Пільгові кредити надають ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Sky Bank та Глобус Банк. Люди подають заявки через “Дію”, одержують відповідь банку, а також обирають квартиру, яку хочуть купити на вигідних умовах. Далі укладається договір із банком, а також договір купівлі-продажу житла.

Другий етап програми “Доступна іпотека” стартує з 2023 року. У ньому зможуть взяти участь усі українці, проте їхня річна ставка буде вищою – 7%.

Джерело: biz.today

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