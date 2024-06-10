У “Дії” можна буде дізнатися, чи звільнили військового з полону

У додатку "Дія" можна буде отримувати інформацію від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

У публікації він зазначає, що рідні військовополонених все частіше стають жертвами шахрайських маніпуляцій, наприклад, обіцяють телефонну розмову з полоненим, його повернення з полону або навіть тіла загиблого. Всі ці “послуги” фейкові та коштують великих грошей. Звісно, після отримання оплати аферисти просто зникають або ж вигадують причини, за якими вони не змогли стримати обіцянку.

Щоб захистити родини від цього безладу, відтепер усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть у Дії, – повідомляється у дописі.

Отже, нова функція дозволятиме рідним полонених або зниклих безвісти подати заяву в особистому кабіненті на сайті Координаційного штабу. Згодом у додаток “Дія” надійде одне з таких сповіщень:

заяву підтвердили;

до справи додали інформацію;

людину звільнили з полону.

Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, — також буде сповіщення в Дії, – пише Федоров.

До того ж, раніше про випадки шахрайства щодо родин військовополонених доповіли у Координаційному штабі з питань поводження військовополонених. У публікації відмітили, що шахраї знаходять родичів полонених через соціальні мережі, а потім за винагороду пропонують передачу медикаментів, одягу, продуктів чи організацію телефонного дзвінка. У дописі закликають до звернення до Координаційного штабу або Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ у разі отримання подібних повідомлень. Це можна зробити за телефонами: (067) 650-83-32; (098) 087-36-01. Також, вони працюють через Viber, WhatsApp, Telegram.

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