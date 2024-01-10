У деяких громадах Дніпропетровської області досі блекаут через негоду

У Дніпропетровській області деякі селища досі без світла після крижаного апокаліпсиса, який накрив частину регіону.

З 8 січня енергетикам вдалося повернути світло у 52 тисячі домівок в 261 населеному пункті Дніпропетровської області. Однак через морози та обмерзання проводів досі багато родин залишаються без електроенергії. Найважча ситуація у Криворізькому та Нікопольському районах.

Станом на сьогодні без світла ще 19,5 тисячі осель у 197 населених пунктах.

У Нікопольському районі в декількох населених пунктах, а саме – с. Придніпровське, с. Мусіївка, частина смт Червоногригорівки та частина с. Дмитрівка – надзвичайна ситуація. Тут є проблеми з високовольтними лініями, через що місцеві без світла другий день.

Енергетики кажуть, що причина проблем – зледеніння дротів. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, проте через погану погоду не вдається швидко усунути всі негаразди.

Блекаут залишив без зв’язку, світла та опалення тисячі людей. У школах, медустановах та інших адмінбудівлях увімкнули генератори. Людям пропонують звертатися до пунктів незламності або пунктів обігріву, які облаштовують у місцевих сільрадах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому в Дніпропетровській області не будуть вимикати світло за борги, навіть після скасування мораторію.

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