У чотирьох парках Дніпра проведуть розважальні заходи: коли і де

У Департаменті парків та рекреацій анонсували проведення розважальних заходів.
Уже цієї середи, 7 серпня, у Парку ім.Писаржевського з 16:00-19:00 проведуть розважальний захід від освітницького центру «Логос».
У Сквері Прибережному 09 серпня з 16:00-19:00 запланували розважальний захід від освітницького центру «Логос».
У Сквері Західному в суботу, 10 серпня, з 16:00-17:00 пройде майстер-клас для дітей від КП «Міська інфраструктура». Також 10 серпня, але вже в сквері Металургів проведуть такий же майстер-клас.
Вхід на всі заходи вільний та безкоштовний.
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