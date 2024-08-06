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У чотирьох парках Дніпра проведуть розважальні заходи: коли і де

Сьогодні 14:34
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У Дніпрі проведуть розважальні заходи.

Новости Днепра про У чотирьох парках Дніпра проведуть розважальні заходи: коли і де

У Департаменті парків та рекреацій анонсували проведення розважальних заходів. 

Уже цієї середи, 7 серпня, у Парку ім.Писаржевського з 16:00-19:00 проведуть розважальний захід від освітницького центру «Логос».

У Сквері Прибережному 09 серпня з 16:00-19:00 запланували розважальний захід від освітницького центру «Логос». 

У Сквері Західному в суботу, 10 серпня, з 16:00-17:00 пройде майстер-клас для дітей від КП «Міська інфраструктура». Також 10 серпня, але вже в сквері Металургів проведуть такий же майстер-клас.

Вхід на всі заходи вільний та безкоштовний. 

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Новости Днепра про У чотирьох парках Дніпра проведуть розважальні заходи: коли і деУкраїнська

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