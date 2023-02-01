У Чечелівському районі Дніпра було видно чорний густий дим: подробиці від рятувальників

Як стало відомо, на вулиці Ізмайлівській на території приватного домоволодіння горів гараж з двома автомобілями всередині.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 11:08.
Прибувши на місце, вогнеборці негайно приступили до гасіння займання. Полум’я локалізували о 12:08 та ліквідували о 12:38.
Вогонь знищив два легкові автомобілі Volkswagen Passat та Volkswagen Golf, зовнішнє оздоблення гаражу, два металопластикові вікна та пошкодив дах та перекриття на загальній площі 60 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині горіла квіткова крамниця (ФОТО).
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