У будинку № 2-А по вул. Єфремова, який постраждав від нічної пожежі, вже дали світло там, де це можливо

У Дніпрі сталася масштабна пожежа у 5-поверховому будинку за адресою: вул. Єфремова, 2-А. Там горів дах.

Нині на місці проводять експертизу інженерних конструкцій постраждалих елементів дому.

«На базі висновків цієї експертизи ми зробимо проєктну документацію та почнемо відновлювати будинок. Причини загоряння шукає експертна група. Цей дах ми ремонтували у 2018 році і відтоді жодної пожежі там не було зафіксовано. Ще додам: покрівля була зроблена за всіма нормативами та згідно з проєктом. Тож після того, як комісія відпрацює, ми вже дізнаємось чому загорівся дах. Зазначу, що у 34 квартири вже повернули світло. А щодо 17 осель — поки це неможливо з питань безпеки. Адже після гасіння вогню квартири поки залиті водою. Як буде можливість – їм одразу нададуть світло», — прокоментував директор департаменту житлового господарства Дніпровської міськради Сергій Файфер.