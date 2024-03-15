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  • У будинку № 2-А по вул. Єфремова, який постраждав від нічної пожежі, вже дали світло там, де це можливо

У будинку № 2-А по вул. Єфремова, який постраждав від нічної пожежі, вже дали світло там, де це можливо

Сьогодні 15:30
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У Дніпрі сталася масштабна пожежа у 5-поверховому будинку за адресою: вул. Єфремова, 2-А. Там горів дах.

Новости Днепра про У будинку № 2-А по вул. Єфремова, який постраждав від нічної пожежі, вже дали світло там, де це можливо

Нині на місці проводять експертизу інженерних конструкцій постраждалих елементів дому.

«На базі висновків цієї експертизи ми зробимо проєктну документацію та почнемо відновлювати будинок. Причини загоряння шукає експертна група. Цей дах ми ремонтували у 2018 році і відтоді жодної пожежі там не було зафіксовано. Ще додам: покрівля була зроблена за всіма нормативами та згідно з проєктом. Тож після того, як комісія відпрацює, ми вже дізнаємось чому загорівся дах. Зазначу, що у 34 квартири вже повернули світло. А щодо 17 осель — поки це неможливо з питань безпеки. Адже після гасіння вогню квартири поки залиті водою. Як буде можливість – їм одразу нададуть світло», — прокоментував директор департаменту житлового господарства Дніпровської міськради Сергій Файфер.

Щодо відновлення опалення. Це питання на розгляді, бо у будинку через масштабну пожежу вигоріли всі теплові комунікації. Їх відновлення потребуватиме часу. Але зроблять це тільки після того, як відремонтують дах.

Новости Днепра про У будинку № 2-А по вул. Єфремова, який постраждав від нічної пожежі, вже дали світло там, де це можливоУкраїнська

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