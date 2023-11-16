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У бою за Україну загинув 42-річний солдат із Дніпра

Сьогодні 22:09
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Вічна слава Герою!

Новости Днепра про У бою за Україну загинув 42-річний солдат із Дніпра

23 жовтня 2023 року поблизу н. п. Красногорівка Донецької області загинув солдат із Дніпра Георгій Промський. Йому було 42 роки.

Про це повідомляє Самарський РТЦК та СП.

Георгій служив санітаром польової лазні взводу матеріального забезпечення 2 механізованого батальйону однієї з військових частин.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Новости Днепра про У бою за Україну загинув 42-річний солдат із Дніпра

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