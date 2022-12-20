У бою за Україну загинув 38-річний солдат ЗСУ із Дніпропетровської області

21 листопада на війні загинув солдат ЗСУ із Дніпропетровської області Максим Нороха. Сталося це поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

Чоловіку було 38 років.

Про це повідомляє Кам’янська державна адміністрація.

“Висловлюю співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях”, – висловив співчуття начальник районної військової адміністрації Олег Гапіч.