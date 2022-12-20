Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У бою за Україну загинув 38-річний солдат ЗСУ із Дніпропетровської області

У бою за Україну загинув 38-річний солдат ЗСУ із Дніпропетровської області

Сьогодні 07:15
просмотров

21 листопада на війні загинув солдат ЗСУ із Дніпропетровської області Максим Нороха. Сталося це поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

Новости Днепра про У бою за Україну загинув 38-річний солдат ЗСУ із Дніпропетровської області

Чоловіку було 38 років. 

Про це повідомляє Кам’янська державна адміністрація. 

“Висловлюю співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях”, – висловив співчуття начальник районної військової адміністрації Олег Гапіч.

Читайте також:

Новости Днепра про У бою за Україну загинув 38-річний солдат ЗСУ із Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про У бою за Україну загинув 38-річний солдат ЗСУ із Дніпропетровської областіРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Тягав за волосся власну матір: вирок суду дивує
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Тягав за волосся власну матір: вирок суду дивує

    У Кривому Розі чоловік сварився та тягав за волосся власну…

    “Переможний Новий Рік”: у Дніпрі презентували поштову марку
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    “Переможний Новий Рік”: у Дніпрі презентували поштову марку

    У понеділок, 19 грудня, в Дніпрі відбулася урочиста презентація нової…

    Вагітна військовослужбовиця з Дніпропетровщини втекла з військової частини
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    Вагітна військовослужбовиця з Дніпропетровщини втекла з військової частини

    Військова з Павлограда втекла з розташування військової частини в Донецькій…

    З пультом і на сонячних батарейках: як обрати гірлянду на Новий рік та блекаут
    Новини Дніпра
    Вчора 19:56
    З пультом і на сонячних батарейках: як обрати гірлянду на Новий рік та блекаут

    Гірлянда стала однієюм з невід'ємних  прикрас  ялинки та будинку в…

    Наверх