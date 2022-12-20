У бою за Україну загинув 38-річний солдат ЗСУ із Дніпропетровської області

Чоловіку було 38 років.
Про це повідомляє Кам’янська державна адміністрація.
“Висловлюю співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях”, – висловив співчуття начальник районної військової адміністрації Олег Гапіч.
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