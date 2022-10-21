У бою за Україну загинув 36-річний Захисник з Дніпропетровської області

17 жовтня поблизу Соледара Донецької області загинув Захисник із Дніпропетровщини Вовк Анатолій Васильович. Йому було 36 років.
Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.
У березні Анатолій був мобілізований до лав ЗСУ. Проходив службу на посаді стрільця-помічника гранатометника. У нього залишилися дружина, син, донька, батьки та брат.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким! Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.
Читайте також:
Автор:
Слава Україні! Слава ЗСУ!
Батько 6-річної дівчинки із Нікополя розповів, як їх дім накрило…
Сьогодні, 21 жовтня, у Дніпрі стався інцидент: неподалік від спортивного…
Учора, 20 жовтня, о 16:35 на лінію «101» повідомили, що…