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У бою за Україну загинув 36-річний Захисник з Дніпропетровської області

Сьогодні 18:03
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Вічна слава Герою!

Новости Днепра про У бою за Україну загинув 36-річний Захисник з Дніпропетровської області

17 жовтня поблизу Соледара Донецької області загинув Захисник із Дніпропетровщини Вовк Анатолій Васильович. Йому було 36 років.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

У березні Анатолій був мобілізований до лав ЗСУ. Проходив службу на посаді стрільця-помічника гранатометника. У нього залишилися дружина, син, донька, батьки та брат.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким! Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

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Новости Днепра про У бою за Україну загинув 36-річний Захисник з Дніпропетровської областіУкраїнська

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