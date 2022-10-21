У бою за Україну загинув 36-річний Захисник з Дніпропетровської області

Вічна слава Герою!

17 жовтня поблизу Соледара Донецької області загинув Захисник із Дніпропетровщини Вовк Анатолій Васильович. Йому було 36 років.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

У березні Анатолій був мобілізований до лав ЗСУ. Проходив службу на посаді стрільця-помічника гранатометника. У нього залишилися дружина, син, донька, батьки та брат.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким! Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

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