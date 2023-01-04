У боях за визволення Луганської області загинув солдат з Дніпропетровщини

29 грудня у боях з російськими окупантами у Луганській області загинув солдат з Кам'янського Олександр Чернявський.

Майбутній захисник народився 1974 року на території нинішнього Кам’янського. 1994 року він здобув освіту в місцевому політехнічному технікумі. У період із 1994 по 1996 роки Олександр Чернявський проходив строкову службу.

Солдат брав участь у обороні України від російських окупантів. У загиблого захисника залишилася сестра. Панахиду призначили на 4 січня. Її проведуть на території Свято-Миколаївського кафедрального собору УПЦ. Поховають Олександра Чернявського у Кам’янському, на алеї Героїв місцевого військового цвинтаря.

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