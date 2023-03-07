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У боях за Бахмут загинув танковий екіпаж 93-ї бригади «Холодний Яр»

Сьогодні 19:45
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На Донеччині загинув танковий екіпаж 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Сухопутних військ ЗСУ.

Новости Днепра про У боях за Бахмут загинув танковий екіпаж 93-ї бригади «Холодний Яр»

Про це повідомила пресофіцерка 93 бригади Холодний Яр Ірина Рибакова.

Як написали на фейсбук-сторінці фонда “Повернись живим”, під час битви за місто Бахмут Донецької області загинули Віталій Кобець “Тяпа” (командир екіпажу), Андрій Мельник (водій-механік) та Сергій Леонтьєв (навідник).

Новости Днепра про У боях за Бахмут загинув танковий екіпаж 93-ї бригади «Холодний Яр»

Новости Днепра про У боях за Бахмут загинув танковий екіпаж 93-ї бригади «Холодний Яр»

Новости Днепра про У боях за Бахмут загинув танковий екіпаж 93-ї бригади «Холодний Яр»

Відомо, що Герой Віталій Кобець брав участь у боях в Ізюмському районі на Харківщині. Торік у листопаді під час бою він підбив ворожий танк, а ворогу вдалося пошкодити його техніку.

Новости Днепра про У боях за Бахмут загинув танковий екіпаж 93-ї бригади «Холодний Яр»

Після лікування і повернення на фронт «Тяпа» отримав два трофейні танки в підпорядкування.

«Коли після поранення вперше заліз у танк, мене трусило від спогадів, як у секундах вирішується — виживеш чи загинеш. Але я переборов страх», — говорив офіцер.

Водій-механік танка Андрій Мельник, командир Віталій Кобець і навідник Сергій Леонтьєв загинули, б’ючись за Бахмут на Донеччині. 

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Новости Днепра про У боях за Бахмут загинув танковий екіпаж 93-ї бригади «Холодний Яр»Українська Новости Днепра про У боях за Бахмут загинув танковий екіпаж 93-ї бригади «Холодний Яр»Русский

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