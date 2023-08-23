У ботсаду ДНУ оселилися павичі, але є нюанс

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці директор ботанічного саду ДНУ Анатолій Кабар.
Наприкінці серпня у ботсаду розпочали підготовку до нового сезону. Приводять до ладу галявини та рослини, які ростуть надворі.
У ботсаду також з’явилися павичі, але це не живі птахи, а скульптури, що зачаїлися в хащах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в ботсаду можна подивитися не лише на екзотичні квіти, чагарники та дерева, а й побачити кам’яну бабу, яка може виконати бажання. Також тут помітили унікальну енергетичну культуру – “слонову траву”.
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