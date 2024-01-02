У ботсаду Дніпра розпочався тропічний сезон

Директор ботанічного саду ДНУ Анатолій Кабар показав фото тропічних рослин, які розквітнули в експозиційній оранжереї.
2.01.2023 року. Ботанічний сад ДНУ. Оранжерейно-експозиційний комплекс тропіків та субтропіків. Новий етап квітування, – зауважив пан Анатолій.
Насолодитися яскравими тропічними квітами можна завітавши до ботсаду понеділка до п’ятниці з 9:00 до 15:00. Вхід з вулиці Бронетанкова, 1а.
Відвідувачі зможуть прогулятись садом, завітати в теплиці (поглянути, як зимують її мешканці, придбати рослини закритого ґрунту), погодувати білочок та пташок.
Вартість вхідних квитків у 2024 році не змінилася:
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