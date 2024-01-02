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У ботсаду Дніпра розпочався тропічний сезон

Сьогодні 20:58
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У дніпровському ботсаду буйно квітнуть тропічні рослини.

Новости Днепра про У ботсаду Дніпра розпочався тропічний сезон

Директор ботанічного саду ДНУ Анатолій Кабар показав фото тропічних рослин, які розквітнули в експозиційній оранжереї.

2.01.2023 року. Ботанічний сад ДНУ. Оранжерейно-експозиційний комплекс тропіків та субтропіків. Новий етап квітування, – зауважив пан Анатолій. 

Насолодитися яскравими тропічними квітами можна завітавши до ботсаду понеділка до п’ятниці з 9:00 до 15:00. Вхід з вулиці Бронетанкова, 1а. 

Відвідувачі зможуть прогулятись садом, завітати в теплиці (поглянути, як зимують її мешканці, придбати рослини закритого ґрунту), погодувати білочок та пташок.

Вартість вхідних квитків у 2024 році не змінилася:

  • для дорослих: повний 45 грн, пільговий 15 грн;
  • для дітей 7-14 років: повний 15 грн, пільговий 9 грн;
  • діти до 7 років – безкоштовно.

Новости Днепра про У ботсаду Дніпра розпочався тропічний сезон

Новости Днепра про У ботсаду Дніпра розпочався тропічний сезон

Новости Днепра про У ботсаду Дніпра розпочався тропічний сезон

Новости Днепра про У ботсаду Дніпра розпочався тропічний сезон

Новости Днепра про У ботсаду Дніпра розпочався тропічний сезон

Новости Днепра про У ботсаду Дніпра розпочався тропічний сезон

Новости Днепра про У ботсаду Дніпра розпочався тропічний сезон

Новости Днепра про У ботсаду Дніпра розпочався тропічний сезон

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Новости Днепра про У ботсаду Дніпра розпочався тропічний сезонУкраїнська

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