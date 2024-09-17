У ботсаду Дніпра мешканцям пропонують лікарську рослину зі смачними плодами

У Дніпрі в ботсаду можна придбати екзотичні рослини.

Цієї суботи, 21 вересня, Ботанічний сад ДНУ буде відкритий для відвідувачів. Там можна буде придбати екзотичну рослину – псидіум прибережний (червона гуаява). Це декоративна і лікарська рослина, яка є дуже цінною та має смачні плоди. Походить вона з Бразилії.

Про це повідомив директор ботсаду Анатолій Кабар.

Мешканці можуть придбати деревця, сіянці 1-2-3 років, насіння. Вона може плодоносити у квартирі чи офісі.

“Готуємось до 21 вересня, робочої суботи. В продажі буде псидіум береговий або червона гуайява. Псидіум прибережний – (червона гуаява) красивий, корисний, смачний! Псидіум – цінна декоративна, плодова і лікарська рослина, що походить з Бразилії. В продажу молоді деревця, сіянці 1-2-3 років, насіння. Плоди дуже смачні і нагадують суницю зі спеціями. Рослина потребує рясного поливу влітку і яскравого світла впродовж року. Може цвісти і плодоносити в квартирі чи офісі без щеплення. Осінній розпродаж: максимальна ціна на дорослі рослини 600.00”, – розповів Анатолій Кабар.

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