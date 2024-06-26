У багатоповерхівках Дніпра — ремонт міжпанельних швів: до холодів буде оновлено понад пів сотні будинків

Це важливо!

Будинок № 35 на ж/м Тополя-2. Тут ремонт міжпанельних швів завершено. Від початку року у 37 будинках, що на балансі департаменту житлового господарства Дніпровської міськради, подібні роботи вже виконано.

«Ремонт міжпанельних швів — це зачищення, оброблення стиків протигрибковим розчином та герметизація за допомогою спеціальної мастики. Експлуатаційний строк виконаних робіт 10 років», — зазначив представник департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Єгор Худяков.

Оновлення міжпанельних швів допомагає зменшити втрати тепла в будинках та знизити рівень вологості. А, окрім цього, покращує зовнішній вигляд будинків, їхню довговічність та комфорт проживання мешканців.

У профільному департаменті Дніпровської міської ради зазначили, що провести такі ремонти планують ще у 20 багатоповерхівках.

Заявку на ремонт міжпанельних швів містяни можуть залишити за номером єдиної гарячої лінії мерії Дніпра: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

Українська

Автор: