Тисячам людей в Дніпрі та області з 21 по 27 серпня відключать світло: усі адреси

Без світла на деякий час залишаться мешканці приватних та багатоквартирних будинків.
Про це повідомили в телеграм-каналі Центральної енергетичної компанії.
Причина відключень – планові ремонтні роботи.
21 серпня з 08:00 до 18:00 не буде світла за адресами:
просп. Богдана Хмельницького: 103, 107;
вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 3А, 5;
вул. Донська: 5А;
вул. Киргизька: 10;
бульвар Зоряний: 1, 1А, 1Д, 1Н, 3;
пров. Зоряний: 1;
тупік Запорізький: 1.
З 08:00 до 19:00:
просп. Богдана Хмельницького: 48, 93, 95, 97, 99;
вул. Киргизька: 1.
22 серпня з 08:00 до 18:00:
вул. Титова: 18, 18А, 18Б.
просп. Богдана Хмельницького: 48, 93, 95, 97, 99;
вул. Киргизька: 1;
вул. Шинна: 19;
вул. Макарова: 2;
вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5А.
23 серпня з 08:00 до 18:00:
вул. Робоча: 71, 75;
вул. Енергетична: 1Б;
вул. Макарова: 2;
вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5А.
24 серпня з 08:00 до 18:00:
вул. Оздоровча: 8, 12А;
вул. Аеродром: 1-8, 8А, 9-12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 14Б, 15-17, 17А, 32, 147, 227, 271;
вул. Аеропорт: 37, 33, 70, 113, 114, 160Б, 160Г, 169, 187, 210А, 210Г, 223А, 303, 320;
вул. Академіка Янгеля: 14;
вул. Будівельників: 10Н, 10Т, 305;
вул. Макарова: 2;
вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5А;
вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;
вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А;
пров. Ключовий: 1.
25 серпня з 08:00 до 18:00:
вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;
вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А;
пров. Ключовий: 1.
З 08:00 до 20:00:
вул. Макарова: 2;
вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5А.
26-27 СЕРПНЯ з 08:00 до 18:00:
вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;
вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А;
пров. Ключовий: 1.
24 СЕРПНЯ з 08:00 до 18:00 за адресою: вул. Північна: 4Д.
21 СЕРПНЯ з 08:00 до 13:00 не буде світла за адресами:
вул. Європейська: 2, 4;
вул. Першотравнева: 22А, 36, 38, 40;
вул. Хмельницького: 23;
вул. Шкільна: 40, 42, 44, 46, 51;
площа Миру: 3, 5;
23 СЕРПНЯ з 08:00 до 13:00:
вул. Франка: 38.
З 09:00 до 18:00:
вул. Богуна: 42, 44, 46, 48;
вул. Козацької Слави: 18, 23, 23А, 25.
З 13:30 до 18:00:
вул. Зоряна: 7-18, 20-30 (парні);
вул. Лісова: 1, 3-6, 6А, 7-27, 29-41 (непарні), 45.
24 СЕРПНЯ з 08:00 до 13:00:
вул. Богуна: 26, 77, 79;
вул. Козацької Слави: 7, 9,11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21.
З 08:00 до 14:00:
вул. 8 Березня: 14, 16, 18;
вул. Олеся Гончара: 21, 23, 25;
вул. Ціолковського: 2А.
З 08:00 до 18:00:
вул. Залізнична: 1А;
вул. Промислова: 4.
З 13:00 до 18:00:
вул. Богуна: 77А, 79;
вул. Козацької Слави: 13, 13А, 15.
З 14:00 до 18:00:
бульвар Свободи: 37.
21 СЕРПНЯ з 08:30 до 17:30 не буде за адресами:
вул. Варена: 2-12, 16, 17А, 18, 20, 22, 24, 26;
вул. Ентузіастів: 3, 3А, 4, 6, 8, 8А, 10, 12;
вул. Степова: 3, 5, 7;
вул. Юрія Устенка: 6, 8.
вул. Молодіжна: 2-12 (парні), 16;
ГК “Ентузіаст”; Ветеринарна клініка.
З 08:30 до 18:00:
вул. Молодіжна: 58, 59, 59А, 60, 60А, 60Б, 62, 62А, 62Б;
ТОВ “Криворіжхліб”.
22 СЕРПНЯ з 08:30 до 16:30:
вул. Будівельників: 1, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 4В, 4/1 (Лихолат), 5 (1-4), 6/1- 6/4, 7/1, 7/2, 8/1- 8/4, 9-15 (непарні);
вул. Центральна 1-25 (непарні), 2, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16/18;
вул. Варена: 14;
вул. Гірників: 1-20;
вул. Садова: 2-28 (парні), 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 7А, 7/1, 7/3, 7/4;
вул. Степова: 13, 15, 17, 21, 23, 29, 29/1, 31/1- 31/4, 33/1-33/4, 33А, 33Б, 33В, 37, 39, 41/1;
вул. Центральна: 1, 2, 2А, 3-7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 25;
вул. Юрія Устенка: 14, 20, 39.
смт. ДНІПРОВСЬКЕ:
пров. Шкільний: 8;
гаражні кооперативи: “Степовий-1”, “Степовий-2”.
З 13:00 до 17:00:
вул. Молодіжна: 16А, 22А, 24/2;
вул. Варена: 13/7, 15А, 21А, 21/8;
вул. ім. Ю.М. Устенка: 3, 5;
вул. Гагаріна: 4, 4А, 6.
23 СЕРПНЯ з 10:00 до 17:30:
вул. Садова: 30, 32, 34;
вул. ім. Ю.М. Устенка: 23, 25, 27, 29;
вул. Криничанська: 1.
24 СЕРПНЯ з 08:00 до 18:00:
смт. ДНІПРОВСЬКЕ:
вул. Спортивна: 1, 18;
вул. Шкільна: 4;
пров. Шкільний: 4, 6, 8.
З 12:30 до 15:30:
пров. Спортивний: 1-5, 18.
21 СЕРПНЯ з 08:30 до 17:00 за адресами:
с. ЖОВТЕ: вул. Цементників: 11, 14.
З 10:00 до 18:00:
с. РАДУШНЕ:
вул. Будівельна: 1-9, 11-23;
вул. Лікарняна: 10-19, 21, 23;
вул. Клубна: 24.
22 СЕРПНЯ з 09:00 до 18:00:
с. НАДЕЖДІВКА:
вул. Садова: 23, 24;
вул. Шкільна: 1-3, 5, 8-10, 14;
пров. Садовий: 12, 14, 16, 18-21, 23-37 (непарні), 37А, 39-53 (непарні).
23 СЕРПНЯ з 08:30 до 17:00:
с. ЧЕРВОНА КОЛОНА, вул. Заводська: 3-9 (непарні), 13-27 (непарні), 31-45 (непарні), 49-57 (непарні);
вул. Набережна: 1-9, 11-23, 25-33, 36, 39, 43-50.
З 09:00 до 18:00:
с. ЗЛАТОУСТІВКА:
вул. Підстепна: 1, 26, 29, 29А, 31, 33, 35, 36, 38-40, 42-53, 55-61, 63, 65;
вул. Руденка: 47, 51, 78.
З 09:00 до 18:00:
с. РАДІОНІВКА:
вул. Миколадзе: 1-20, 22, 23;
вул. Театральна: 1, 1А, 1В, 2, 4-8, 10, 12;
вул. Цвітна: 1-7.
24 СЕРПНЯ з 09:00 до 18:00:
с. ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ:
вул. Березова: 1-9;
вул. Софіївська: 2-16 (парні), 24, 26, 28.
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