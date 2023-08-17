Тисячам людей в Дніпрі та області з 21 по 27 серпня відключать світло: усі адреси

Наймасштабніше за останній час відключення світла запланували на наступний тиждень у Дніпрі та області.

Без світла на деякий час залишаться мешканці приватних та багатоквартирних будинків.

Про це повідомили в телеграм-каналі Центральної енергетичної компанії.

Причина відключень – планові ремонтні роботи.

Дніпро

21 серпня з 08:00 до 18:00 не буде світла за адресами:

просп. Богдана Хмельницького: 103, 107;

вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 3А, 5;

вул. Донська: 5А;

вул. Киргизька: 10;

бульвар Зоряний: 1, 1А, 1Д, 1Н, 3;

пров. Зоряний: 1;

тупік Запорізький: 1.

З 08:00 до 19:00:

просп. Богдана Хмельницького: 48, 93, 95, 97, 99;

вул. Киргизька: 1.

22 серпня з 08:00 до 18:00:

вул. Титова: 18, 18А, 18Б.

просп. Богдана Хмельницького: 48, 93, 95, 97, 99;

вул. Киргизька: 1;

вул. Шинна: 19;

вул. Макарова: 2;

вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5А.

23 серпня з 08:00 до 18:00:

вул. Робоча: 71, 75;

вул. Енергетична: 1Б;

вул. Макарова: 2;

вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5А.

24 серпня з 08:00 до 18:00:

вул. Оздоровча: 8, 12А;

вул. Аеродром: 1-8, 8А, 9-12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 14Б, 15-17, 17А, 32, 147, 227, 271;

вул. Аеропорт: 37, 33, 70, 113, 114, 160Б, 160Г, 169, 187, 210А, 210Г, 223А, 303, 320;

вул. Академіка Янгеля: 14;

вул. Будівельників: 10Н, 10Т, 305;

вул. Макарова: 2;

вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5А;

вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;

вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А;

пров. Ключовий: 1.

25 серпня з 08:00 до 18:00:

вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;

вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А;

пров. Ключовий: 1.

З 08:00 до 20:00:

вул. Макарова: 2;

вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5А.

26-27 СЕРПНЯ з 08:00 до 18:00:

вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;

вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А;

пров. Ключовий: 1.

Новомосковськ

24 СЕРПНЯ з 08:00 до 18:00 за адресою: вул. Північна: 4Д.

Жовті Води

21 СЕРПНЯ з 08:00 до 13:00 не буде світла за адресами:

вул. Європейська: 2, 4;

вул. Першотравнева: 22А, 36, 38, 40;

вул. Хмельницького: 23;

вул. Шкільна: 40, 42, 44, 46, 51;

площа Миру: 3, 5;

23 СЕРПНЯ з 08:00 до 13:00:

вул. Франка: 38.

З 09:00 до 18:00:

вул. Богуна: 42, 44, 46, 48;

вул. Козацької Слави: 18, 23, 23А, 25.

З 13:30 до 18:00:

вул. Зоряна: 7-18, 20-30 (парні);

вул. Лісова: 1, 3-6, 6А, 7-27, 29-41 (непарні), 45.

24 СЕРПНЯ з 08:00 до 13:00:

вул. Богуна: 26, 77, 79;

вул. Козацької Слави: 7, 9,11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21.

З 08:00 до 14:00:

вул. 8 Березня: 14, 16, 18;

вул. Олеся Гончара: 21, 23, 25;

вул. Ціолковського: 2А.

З 08:00 до 18:00:

вул. Залізнична: 1А;

вул. Промислова: 4.

З 13:00 до 18:00:

вул. Богуна: 77А, 79;

вул. Козацької Слави: 13, 13А, 15.

З 14:00 до 18:00:

бульвар Свободи: 37.

Вільногірськ

21 СЕРПНЯ з 08:30 до 17:30 не буде за адресами:

вул. Варена: 2-12, 16, 17А, 18, 20, 22, 24, 26;

вул. Ентузіастів: 3, 3А, 4, 6, 8, 8А, 10, 12;

вул. Степова: 3, 5, 7;

вул. Юрія Устенка: 6, 8.

вул. Молодіжна: 2-12 (парні), 16;

ГК “Ентузіаст”; Ветеринарна клініка.

З 08:30 до 18:00:

вул. Молодіжна: 58, 59, 59А, 60, 60А, 60Б, 62, 62А, 62Б;

ТОВ “Криворіжхліб”.

22 СЕРПНЯ з 08:30 до 16:30:

вул. Будівельників: 1, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 4В, 4/1 (Лихолат), 5 (1-4), 6/1- 6/4, 7/1, 7/2, 8/1- 8/4, 9-15 (непарні);

вул. Центральна 1-25 (непарні), 2, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16/18;

вул. Варена: 14;

вул. Гірників: 1-20;

вул. Садова: 2-28 (парні), 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 7А, 7/1, 7/3, 7/4;

вул. Степова: 13, 15, 17, 21, 23, 29, 29/1, 31/1- 31/4, 33/1-33/4, 33А, 33Б, 33В, 37, 39, 41/1;

вул. Центральна: 1, 2, 2А, 3-7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 25;

вул. Юрія Устенка: 14, 20, 39.

смт. ДНІПРОВСЬКЕ:

пров. Шкільний: 8;

гаражні кооперативи: “Степовий-1”, “Степовий-2”.

З 13:00 до 17:00:

вул. Молодіжна: 16А, 22А, 24/2;

вул. Варена: 13/7, 15А, 21А, 21/8;

вул. ім. Ю.М. Устенка: 3, 5;

вул. Гагаріна: 4, 4А, 6.

23 СЕРПНЯ з 10:00 до 17:30:

вул. Садова: 30, 32, 34;

вул. ім. Ю.М. Устенка: 23, 25, 27, 29;

вул. Криничанська: 1.

24 СЕРПНЯ з 08:00 до 18:00:

смт. ДНІПРОВСЬКЕ:

вул. Спортивна: 1, 18;

вул. Шкільна: 4;

пров. Шкільний: 4, 6, 8.

З 12:30 до 15:30:

пров. Спортивний: 1-5, 18.

Криворізький район

21 СЕРПНЯ з 08:30 до 17:00 за адресами:

с. ЖОВТЕ: вул. Цементників: 11, 14.

З 10:00 до 18:00:

с. РАДУШНЕ:

вул. Будівельна: 1-9, 11-23;

вул. Лікарняна: 10-19, 21, 23;

вул. Клубна: 24.

22 СЕРПНЯ з 09:00 до 18:00:

с. НАДЕЖДІВКА:

вул. Садова: 23, 24;

вул. Шкільна: 1-3, 5, 8-10, 14;

пров. Садовий: 12, 14, 16, 18-21, 23-37 (непарні), 37А, 39-53 (непарні).

23 СЕРПНЯ з 08:30 до 17:00:

с. ЧЕРВОНА КОЛОНА, вул. Заводська: 3-9 (непарні), 13-27 (непарні), 31-45 (непарні), 49-57 (непарні);

вул. Набережна: 1-9, 11-23, 25-33, 36, 39, 43-50.

З 09:00 до 18:00:

с. ЗЛАТОУСТІВКА:

вул. Підстепна: 1, 26, 29, 29А, 31, 33, 35, 36, 38-40, 42-53, 55-61, 63, 65;

вул. Руденка: 47, 51, 78.

З 09:00 до 18:00:

с. РАДІОНІВКА:

вул. Миколадзе: 1-20, 22, 23;

вул. Театральна: 1, 1А, 1В, 2, 4-8, 10, 12;

вул. Цвітна: 1-7.

24 СЕРПНЯ з 09:00 до 18:00:

с. ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ:

вул. Березова: 1-9;

вул. Софіївська: 2-16 (парні), 24, 26, 28.

Тож записуйте, зберігайте новину в закладки та заряджайте всі гаджети.

Читайте также:

Українська

Автор: