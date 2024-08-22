Тут є причал і можна вудити рибу: історія острова Намистанка у центрі Дніпра

До 1930-х років, коли на Дніпрі з'явився ДніпроГЕС, на річці було багато різних островів. Вони є досі, але їх набагато менше, ніж 100 років тому і вони змінили свою форму, зменшилися у розмірі через великий приплив води. Один із тих островів, що ще є на річці називається Намистанка.

Журналісти dnepr.info дізналися історію цього острова.

Практично навпроти житлового масиву Ломівськой у Дніпрі знаходиться невеликий острів. Називається він «Намистанка», але багато жителів міста досі сперечаються де правильніше наголошувати в «імені» острова: «намистанка» або «намистинка», що означає буквально маленька бусинка. За часів Катеринослава він не користувався великою популярністю серед мешканців, оскільки знаходився ближче до лівого берега, а все життя в Катеринославі кипіло на правому, доки не було збудовано міст.

Острів досить невеликого розміру, а з будівництвом мосту став ще менше. За формою він нагадує букву «Г» або чобіт без підборів. Нині це безлюдний острів серед інших, таких самих безлюдних островів Дніпра, але колись він користувався популярністю у місцевого населення. Сюди приїжджали рибалки та любителі відокремленого відпочинку у наметах. У північній частині острова досі збереглися місця для швартування човнів, раніше це був причал, але через буйну зелену рослинність він заріс і без догляду перетворився на напівзакинуту стоянку. Також на острові ростуть фруктові дерева.

Міст ділить острів наче навпіл. Дістатися острова можна як вплавь, і прийти практично пішки. На частині острова, що не заросла зеленню, часто влаштовують фотосесії. Там, де розкинулися гілки дерев, багато трави і кущі люблять сидіти рибалки і рідкі відпочиваючі, що люблять усамітнення.

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