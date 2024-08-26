Тут продавали вино та жили люди: що раніше було на місці популярного готелю у центрі Дніпра

Журналісти dnepr. Info дізналися, що раніше було у Дніпрі на місці популярного готелю на вулиці Староказацькій.
Найактивніше будівництво в Катеринославі розвивалося на початку минулого століття. Тоді було забудовано прибутковими будинками практично весь сучасний центр міста. Одна з таких старовинних будівель, зведена у 1900-х роках, розмістилася на вулиці Староказацькій. Тоді ця територія називалася вулицею Козачою.
Двоповерхова будівля у стилі модерн була прибутковим будинком особнякового типу. Але дохід він своєму власнику приносив не довго. У 1920-х роках будівля була націоналізована і перетворена на комунальну квартиру. Для зручності нових мешканців на фасаді з’явився балкон, а у стіні будинку було прорубано новий вхід.
Після Другої світової війни будівля не змінила свого призначення. Але на першому поверсі були не квартири, а у 1970-х роках відкрився винний магазин. Але вже під кінець 1980-х будівля була визнана аварійною – з часів звільнення Дніпра вона «не бачила» ремонту. Нечисленних мешканців відселили, магазин через якийсь час закрився.
Кілька років колишній прибутковий будинок стояв порожнім і поступово руйнувався. Він не був пам’яткою архітектури та згодом був знесений.
Сьогодні на його місці знаходиться готель.
фото: архів УРЖП
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