Тут продавали вино та жили люди: що раніше було на місці популярного готелю у центрі Дніпра

Дніпро змінюється щохвилини. На місці, де стояли старі напіврозбиті будинки сьогодні вже стоять новобудови. Це не обов'язково житлові будинки, це можуть бути торгові центри, магазини, готелі. Місто потроху «вибудовує» нове «обличчя». Те, як воно виглядало раніше, можна побачити тільки на фото.

Журналісти dnepr. Info дізналися, що раніше було у Дніпрі на місці популярного готелю на вулиці Староказацькій.

Найактивніше будівництво в Катеринославі розвивалося на початку минулого століття. Тоді було забудовано прибутковими будинками практично весь сучасний центр міста. Одна з таких старовинних будівель, зведена у 1900-х роках, розмістилася на вулиці Староказацькій. Тоді ця територія називалася вулицею Козачою.

Двоповерхова будівля у стилі модерн була прибутковим будинком особнякового типу. Але дохід він своєму власнику приносив не довго. У 1920-х роках будівля була націоналізована і перетворена на комунальну квартиру. Для зручності нових мешканців на фасаді з’явився балкон, а у стіні будинку було прорубано новий вхід.

Після Другої світової війни будівля не змінила свого призначення. Але на першому поверсі були не квартири, а у 1970-х роках відкрився винний магазин. Але вже під кінець 1980-х будівля була визнана аварійною – з часів звільнення Дніпра вона «не бачила» ремонту. Нечисленних мешканців відселили, магазин через якийсь час закрився.

Кілька років колишній прибутковий будинок стояв порожнім і поступово руйнувався. Він не був пам’яткою архітектури та згодом був знесений.

Сьогодні на його місці знаходиться готель.

фото: архів УРЖП

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