«Тут працюють професійні люди. Я вже майже не кульгаю», — військовий про лікування в реабілітаційному центрі Дніпра

Реабілітаційний центр Дніпра: як проходить лікування поранених оборонців.

Дмитру 34 роки. Чоловік родом з Часового Яру, що на Донеччині. До ЗСУ долучився добровільно ще до початку повномасштабного вторгнення рф, тож навалу окупантів у 2022-му зустрів вже у війську. Спочатку був мінометником, потім аеророзвідником. Поранення отримав у червні під час бойового завдання. Ховаючись від ворожого дрона, невдало стрибнув у бліндаж та зламав ногу. На щастя, уламки від скиду кінцівку не зачепили. Зараз Дмитро проходить лікування в реабілітаційному центрі Дніпра.

«Коли війна почалась, служив на Харківському напрямку, потім, після ротації, опинився на Луганщині. Там і отримав це поранення. Спочатку мене евакуювали в Краматорськ, потім вже сюди. Нарікань на центр немає. Тут добре. Працюють професійні люди. Я роззнайомився, спілкуюся з іншими пораненими. Біль спадає. Вже майже не кульгаю. У цілому можу самостійно пересуватися», — ділиться Дмитро.

У реабілітаційному центрі Дніпра з кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда. Вона складається з лікарів фізичної реабілітації, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, логопедів та психологів. Для кожного хворого розробляють індивідуальну програму лікування, особливості у пацієнтів різні.

«Пацієнт надійшов зі скаргами на болі в нижній кінцівці. Це було обумовлено закритим переломом. Ми працювали над збільшенням амплітуди руху, зменшенням больового синдрому. Зараз вже є великий прогрес – пацієнт більше не носить еластичний бинт, болю майже немає, збільшилась витривалість. В мене немає сумнівів, що Дмитро зможе повністю відновитися, але, звісно, на це потрібен час», — зазначив Данило, асистент фізичного терапевта.

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