Тут були кам’яні лавки та комуналки: як раніше виглядали будівлі на місці величезного бізнес-центру у Дніпрі

Вулиці Дніпра особливо швидко стали оновлюватися на початку 2000-х років. Тоді у місті з'явився Кельнський бульвар, Європейська площа. Сучасні простори були побудовані на місці старих доходних будинків та лавок Катеринослава.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядали будинки на вулиці Святослава Хороброго, на місці яких зараз знаходяться бізнес та торговий центр.

Велика Базарна вулиця у місті почала розвиватися у другій половині 1840-х років. Потихеньку сюди почав приходити ринок із центру. Він називався Верхньо-Троїцьким ринком. Будувалися тут спочатку дерев’яні павільйони, а вже до 1880-х років почали з’являтися кам’яні павільйони.

Великі лави були поширені на нижньому ринку, а на верхньому можна було купити товар дешевше навіть за рахунок того, що лави тут були маленькі і їх власникам не потрібно було витрачати багато грошей на їх утримання.

Також було поширено таку практику, коли власник крамниці як продавав товар, а й використовував павільйон як будинок. У такому разі прилавком магазину була перша кімната в будинку. У такому будинку було два входи – через магазин та ще один, щоб домочадці могли спокійно ходити та виходити, не заважаючи покупцям у крамниці.

Після Другої світової війни такі будинки перетворилися на комуналки, а кімната, яка служила колишнім власникам магазину, просто ставала ще однією житловою кімнатою.

Зважаючи на те, що такі будинки споруджувалися понад 100 років тому в них часто не було елементарних зручностей, а після Другої світової війни їх відновленням до ладу не займалися і підтримка будинку в житловому стані цілком і повністю лягала на плечі місцевих жителів.

У 1990-х роках багато будинків вже були в аварійному стані. Тоді у таких мешканців викупили їхню частину житла підприємці, люди виїхали, а старі будинки-лавки було знесено. На їхньому місці було збудовано нові будівлі.

Так, на колишній Базарній вулиці з’явилися дві великі будівлі – бізнес-центр «Цитадель-2» та величезний торговий магазин, який тривалий час займав спортивний магазин. Це великі, багатоповерхові будинки виросли на сучасній вулиці Святослава Хороброго на початку 2000-х років.

Українська Русский

Автор: