Тут були кам’яні лавки та комуналки: як раніше виглядали будівлі на місці величезного бізнес-центру у Дніпрі

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядали будинки на вулиці Святослава Хороброго, на місці яких зараз знаходяться бізнес та торговий центр.
Велика Базарна вулиця у місті почала розвиватися у другій половині 1840-х років. Потихеньку сюди почав приходити ринок із центру. Він називався Верхньо-Троїцьким ринком. Будувалися тут спочатку дерев’яні павільйони, а вже до 1880-х років почали з’являтися кам’яні павільйони.
Великі лави були поширені на нижньому ринку, а на верхньому можна було купити товар дешевше навіть за рахунок того, що лави тут були маленькі і їх власникам не потрібно було витрачати багато грошей на їх утримання.
Також було поширено таку практику, коли власник крамниці як продавав товар, а й використовував павільйон як будинок. У такому разі прилавком магазину була перша кімната в будинку. У такому будинку було два входи – через магазин та ще один, щоб домочадці могли спокійно ходити та виходити, не заважаючи покупцям у крамниці.
Після Другої світової війни такі будинки перетворилися на комуналки, а кімната, яка служила колишнім власникам магазину, просто ставала ще однією житловою кімнатою.
Зважаючи на те, що такі будинки споруджувалися понад 100 років тому в них часто не було елементарних зручностей, а після Другої світової війни їх відновленням до ладу не займалися і підтримка будинку в житловому стані цілком і повністю лягала на плечі місцевих жителів.
У 1990-х роках багато будинків вже були в аварійному стані. Тоді у таких мешканців викупили їхню частину житла підприємці, люди виїхали, а старі будинки-лавки було знесено. На їхньому місці було збудовано нові будівлі.
Так, на колишній Базарній вулиці з’явилися дві великі будівлі – бізнес-центр «Цитадель-2» та величезний торговий магазин, який тривалий час займав спортивний магазин. Це великі, багатоповерхові будинки виросли на сучасній вулиці Святослава Хороброго на початку 2000-х років.
Ирина
Автор:
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