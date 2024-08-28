Тут було Гульбище середньої вулиці та забороняли гуляти гімназистам: історія головної «артерії» Дніпра

Щодня центральним проспектом Дніпра проїжджають тисячі автомобілів, тролейбуси, трамваї, тисячі пішоходів. Його можна назвати однією із головних транспортних «артерій» міста. Проспекту чи не більше років, ніж місту. Перші поселення в центрі з'явилися ще до заснування Катеринослава.

Журналісти dnepr.info дізналися історію центрального проспекту Дніпра.

У 1790-х роках проект планування центрального проспекту розроблено архітектором Іваном Старовим. Вулиця одразу стала основним напрямком розвитку міста. Починалася вона на Соборній горі і пагорбом спускалася вниз, тяглася до вулиці Фабра. До 1817 року вулиця знайшла свою першу назву «Гульбище середньої вулиці», але жителі називали її просто «Велика вулиця».

Розвивалася територія повільно і служила швидше простором для садів, городів та випасання худоби місцевих жителів. Проспект був недоглянутим, тут були ями настільки великі, що в них застрягли карети і витягти їх можна було тільки волами. Посеред нього текла річка Половця, через неї проходили тонкі дерев’яні містки. Будинків практично не було.

Але все змінилося із приходом губернатора Андрія Фабра. Він наказав «зчесати» Соборну гору і зробив її нижче, потім прокласти по центру «Великої вулиці» зелені бульвари та вимощене шосе для карет, заборонив облаштовувати на ній городи та пасти свійських тварин, «сховав» у колектор Половицю та прибрав мости.

Після облаштування вулиця перетворилася на проспект. За даними істориків, проспектом заборонялося гуляти гімназистам, оскільки тут були прибуткові будинки, ресторани, готелі, магазини, банки, що на думку місцевої влади таїло в собі багато спокус для гімназистів.

1897 року на проспекті відкрився рух трамвая.

Тоді ж проспект отримав нову назву: «Катеринославський». На початку минулого століття на проспекті з’явилося освітлення та будівлі кінотеатрів.

1923 року Катерининський проспект став проспектом Карла Маркса. Його територія розширювалася, проспект подовжувався, з’являлися нові будинки.

Під час визволення міста проспект був особливо сильно зруйнований, тому після закінчення Другої світової війни розпочалися роботи над новим генеральним планом відновлення та реконструкції центру міста. Архітектори вивчили «коробки» будинків, що залишилися, і те, що можна було відновити – відновили. У 1950-х роках на проспекті було збудовано нові житлові будинки.

2016 року проспект був названий на честь історика Дмитра Яворницького.

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