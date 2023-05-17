Тушили майже дві години: через пожежу у Дніпрі постраждали сусіди

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.
Вночі 17 травня на вулиці Балхаській вогонь охопив одноповерховий будинок, а потім перекинувся на неподалік розташовану сусідську літню кухню.
Пожежу гасили близько двох годин, внаслідок події знищено дах та конструкції приватного будинку на площі 70 кв. м. та пошкоджено дах будівлі літньої кухні на площі 5 кв. м.
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