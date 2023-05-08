Тушили годину: дніпровські надзвичайники боролися з пожежею в Обухівці

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що пожежа виникла всередині одноповерхового гаражу. Вогонь охопив внутрішні приміщення будівлі та дах. Існувала загроза поширення пожежі на поблизу розташований житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку та побутова техніка яка зберігалась в гаражі. Пошкоджено конструкції даху. Загальна площа пожежі склала 36 кв.м.
Внаслідок події загиблих та травмованих немає.
До місця виклику залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
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