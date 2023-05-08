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Тушили годину: дніпровські надзвичайники боролися з пожежею в Обухівці

Сьогодні 08:00
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7-го травня о 22:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Світла селища міського типу Обухівка Дніпровського району, горить гараж.  

Новости Днепра про Тушили годину: дніпровські надзвичайники боролися з пожежею в Обухівці

 

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що пожежа виникла всередині одноповерхового гаражу. Вогонь охопив внутрішні приміщення будівлі та дах. Існувала загроза поширення пожежі на поблизу розташований житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку та побутова техніка яка зберігалась в гаражі. Пошкоджено конструкції даху. Загальна площа пожежі склала 36 кв.м.  

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Новости Днепра про Тушили годину: дніпровські надзвичайники боролися з пожежею в Обухівці

Новости Днепра про Тушили годину: дніпровські надзвичайники боролися з пожежею в Обухівці

Новости Днепра про Тушили годину: дніпровські надзвичайники боролися з пожежею в Обухівці

Читайте також:

Новости Днепра про Тушили годину: дніпровські надзвичайники боролися з пожежею в ОбухівціУкраїнська Новости Днепра про Тушили годину: дніпровські надзвичайники боролися з пожежею в ОбухівціРусский

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