Турист з Дніпра забрався на Говерлу, але спуститися сам не зміг

У четвер, 31 серпня, прикарпатські рятувальники допомогли туристу з Дніпра, який травмував ногу на Говерлі. Про це повідомили в ДСНС.
Чоловік зателефонував до ДСНС та розповів, що під час сходження на гору поранив ногу. Дніпрянин підіймався разом з іншими туристами, але оступився та травмувався.
На допомогу туристу прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Ворохти, які зафіксували ногу чоловіка та спустили 32-річного дніпрянина до підніжжя гори.
Внизу на нього чекала бригада швидкої.
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