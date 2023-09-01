Турист з Дніпра забрався на Говерлу, але спуститися сам не зміг

На допомогу дніпрянину прийшли Івано-Франківські рятувальники.

У четвер, 31 серпня, прикарпатські рятувальники допомогли туристу з Дніпра, який травмував ногу на Говерлі. Про це повідомили в ДСНС.

Чоловік зателефонував до ДСНС та розповів, що під час сходження на гору поранив ногу. Дніпрянин підіймався разом з іншими туристами, але оступився та травмувався.

На допомогу туристу прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Ворохти, які зафіксували ногу чоловіка та спустили 32-річного дніпрянина до підніжжя гори.

Внизу на нього чекала бригада швидкої.

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