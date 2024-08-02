Турник для білок та ресторан у дворі: як виглядають найдорожчі будинки на продаж у різних районах Дніпра

У Дніпрі можна купити будинок на будь-який смак – від невеликої старої будівлі на місці якої потім можна побудувати новий, до величезних палаців, з меблями, ремонтом та технікою.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдорожчих будинків на продаж у різних районах Дніпра.

Соборний район

Один із найдорожчих будинків у місті знаходиться у Соборному районі Дніпра. Продають його за ціною 124,5 млн грн. У будинку 2 поверхи, 5 кімнат, загальна його площа 800 кв м. Ділянка, на якій стоїть будинок 35 соток. Будівля зведена близько 10 років тому. У будинку є більярдна, у дворі – берег та причал для стоянки катерів, будиночок для охорони, сауна, басейн.

Новокодацький район

Один із найдорожчих будинків Новокодацького району коштуватиме потенційному покупцю 15,9 млн грн. Будинок 240 кв м, у ньому 4 кімнати. Його особливістю є те, що будівля розташована на воді та повністю автономна.

Індустріальний район

Найдорожчий будинок в Індустріальному районі Дніпра можна купити за ціною 20,7 млн. грн. У ньому 2 поверхи, 5 кімнат та ділянка на 13 соток. У будинку вітражні вікна, утеплені стіни, опалювати його можна газом або твердим паливом.

Нижньодніпровський район

Купити будинок у цьому районі Дніпра можна за 39,4 млн грн. У будинку 2 поверхи, 10 кімнат та 908 кв м загальної площі. Ділянка, на якій вона розташована – 23 сотки. У будинку є тренажерний зал, лазня, басейн, більярдна, кам’яна зала для зустрічей та обговорень.

Самарський район

Купити будинок у Дніпрі в Самарському районі коштуватиме 33,2 млн грн. Загальна площа будинку 420 кв м, у ньому 2 поверхи та 6 кімнат. Ділянка – 40 соток. Будівля зведена у 2023 році. Це «розумний будинок», де власник за допомогою телефону може регулювати подачу опалення, освітлення, увімкнення телевізора та закриття штор на вікнах.

Шевченківський район

Купити будинок у Шевченківському районі Дніпра коштуватиме 24,4 млн грн. У будинку 2 поверхи, 4 кімнати, загальна площа будинку 450 кв м. Ділянка – 20 соток. На цокольному поверсі знаходиться більярд, вітальня. Опалювати будинок можна газом та твердим паливом. На ділянці є басейн.

Чечелівський район

У цьому районі найдорожчий будинок продається за ціною 40,3 млн. грн. У ньому три поверхи, 10 кімнат, є великий підвал на всю площу будинку. На першому поверсі розміщуються офіси, на другому та третьому – кілька квартир.

Центральний район

Будинок у Центральному районі Дніпра коштуватиме 45,6 млн грн. У будинку 4 поверхи, 8 кімнат та 1381 кв м загальної площі. Ділянка, де він знаходиться – 38 соток. Будівлю було збудовано майже 30 років тому. У будинку є ізостудія та кілька камінів, критий басейн, сауна, більярдна. На подвір’ї є будівля, обладнана під ресторан. Також у дворі є дитячий майданчик та турнік для білок.

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