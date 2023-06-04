Тунельна балка в Дніпрі вкрилась рожевими “хмарами”: розквітли сотні кущів скумпії (ФОТО)

У Тунельній балці квітнуть скумпії.

Тунельна балка – одне із популярних місць для прогулянок дніпрян, адже з урочища відкривається чарівний краєвид на частину Дніпра. Сюди часто навідуються собачники, бігуни, велосипедисти.

У балці зростає низка дерев: дуби, шовковиці, клени, ясени, акації. Тут ростуть цілі поля кущів скумпії, цвіт яких забарвлює місцевість у ніжно-рожеві кольори навесні та влітку, та в криваво-червоні восени.

Наразі тут квітнуть сотні кущів рожевих скумпій, про це повідомляє dnepr.info.

Потрапити в балку можна пішки, тому це ідеальне місце для тих, хто хоче трохи відпочити від міської метушні та гулу машин.

Раніше ми детальніше розповідали про Тунельну балку та пояснювали, чому вона нагадує Карпатський ліс.

Скумпія – це високий кущ або деревце родини сумахових, який зростає до 6 метрів заввишки. Пагони чагарника виділяють молочний сік, а листочк при розтиранні вони мають специфічний запах.

Скумпії бувають червоними та світло рожевими. Ростуть в підлісках, на кам’янистих схилах. Найчастіше зустріти цей чагарник можна в лісостепі та степових територіях України. Крім цього, розповсюджені вони в гірському Криму та передгір’ях Карпат. Втім, прижитися ці кущі можуть у будь-якому регіоні України.

Обов’язково прогуляйтесь в Тунельній балці, щоб побачити цю красу на власні очі, а поки що можете помилуватися рожеми хмарами скумпій, які зазняли для вас ми.

Читайте також:

Українська Русский