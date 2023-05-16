Цвинтар, перші 9-поверхівки та ріка у колекторі: історія Воскресенської вулиці у Дніпрі (ФОТО)

Вулиця Воскресенська у Дніпрі є однією з найстаріших. Раніше частина її називалася спочатку Проточною, тому що недалеко від неї протікала річка Половиця, що була пізніше «замкнена» в підземний колектор, а потім Клубна - цю назва територія отримала через розташовану на ній будівлі Англійського клубу.

Та частина вулиці, що спочатку називалася Воскресенською, отримала назву через Свято-Воскресенську церкву, яка знаходилася на старому цвинтарі – їм територія вулиці закінчувалася. Пізніше на місці цвинтаря збудували стадіон Металург, а церкву зруйнували.

Об’єднати в одну дві вулиці вирішили у 1930-х роках та назвали її вулицею Леніна, але у 2015 році вона отримала назад своє історичне «ім’я».

Перші будинки на Воскресенській-Проточній почали з’являтися у 1690-х роках. Тоді ще не було Єкатринослава, а існувала слобода Половиця. Але люди неохоче там селилися, оскільки річка часто виходила з берегів і затоплювала будинки. Тільки коли Половицю «прибрали» в колектор на вулиці почали зводити будинки. Одним із найстаріших є будівля більш відома жителям Дніпра як «Будинок губернатора».

У 1880-х роках на частині вулиці Проточній-Клубній було зведено будинок інженера Бродського, пізніше там працював готель «Лондон».

1913 року біля будівлі Англійського клубу на Клубній вулиці звели театр. Пізніше поряд з ним з’явився триповерховий будинок, який було знесено.

З 1911 по 1913 роки було збудовано нинішню Дніпровську обласну філармонію ім. Л. Когана. Планувалося, що це буде клуб громадських зборів. Пізніше тут «квартували» залізничники, працював український музично-драматичний театр, театр юного глядача поки що нарешті 2001 року будинок було передано у користування Обласної філармонії. За час свого існування будинок пережив не один ремонт, результатом яких стала втрата частини декорацій фасаду та перепланування внутрішніх приміщень.

Наприкінці 1960-х на вулиці з’явилися перші 9-ти поверхові будинки у місті.

У 1980-х з’явився Театральний бульвар.

За час існування вулиця Воскресенська кілька разів змінювала зовнішній вигляд, але на ній досі збереглося багато історичних будівель.

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