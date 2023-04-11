Цьогоріч українці зможуть поласувати херсонськими кавунами

Є надія, що в 2023 році на прилавках знову з'являться херсонські кавуни.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

За його словами, сапери розмінували ще близько 20 гектарів землі, яку тепер можна засіяти, тому близько 40 агропідприємства планують цьогоріч вирощувати сільхозпродуктію.

Будуть і легендарні херсонські кавуни. Аграрії планують засіяти баштановими близько 2 гектарів землі.

І також з гарних новин – небагато, але будуть кавуни херсонські, на 2 тис. гектарів буде посіяний баштан, ми будемо надіятися, що все буде добре, і ми будемо також з кавунами, це дуже символічно для нас”, – сказав Толоконніков.

Тож, якщо все буде добре, то влітку на наших столах красуватимуться великі та солодкі кавуни.

Нагадаємо, у 2022 році через війну не було легендарних херсонських кавунів. На прилавках магазинів Дніпра замість них були баштанні з Одеси, Болгарії та Македонії. Раніше ми писали про те, що в дніпровських магазинах продають кавуни по 89 гривень за кілограм.

Читайте також:

Українська

Автор: