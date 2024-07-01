Цього тижня Україна буде однією з найспекотніших країн в Європі: як сильно “вжарить” у Дніпрі

Наразі, температури в Україні можна буде порівняти із Середземноморськими.
Так, українська спека сягатиме тих же значень, що в Італії та Греції, тобто 30-34 градуси, а у південній частині, центральних та східних областях відмічатиметься сильна спека аж до 37 градусів! Проте, Україна в даний період не є найспекотнішою – в Іспанії очікується +40°! Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.
Однак спека в Іспанію прийшла із Сахари, а от в Україну розпечене повітря надходить з іншого сухого гарячого регіону – з Аравії. Саме аравійське повітря завжди приносить найспекотнішу погоду в наш регіон. Поширюючись з південного сходу, воно накриває майже всю країну, трішки не дотягуючись до наших західних кордонів, та не поширюючись далі – у західну та північну Європу. Тому західний регіон України має дещо нижчі температури – до 30°.
Саме таким процесом обумовлена затяжна хвиля спеки в Україні, що триватиме ще і цього тижня, щодня фіксуються температури вищі за норму. Так, 30 червня 2024 року денні максимуми в деяких областях побили свої попередні історичні рекордні значення для цього дня.За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-2°.
Чим довше утримується хвиля спеки – тим менше охолоджуються поверхні забудов, бетон та асфальт протягом ночі, тому з кожним днем комфортність сприйняття температур, що не змінюються, погіршується, особливо в умовах міста. А в регіонах, де прогнозуватимуться короткочасні дощі спека поєднуватиметься із вологою, створюючи ефект парника і задухи.
У Дніпрі найближчими днями буде справжня спека. Вжарить до +37 вдень, а вночі температура повітря не опускатиметься нижче +20 градусів.
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