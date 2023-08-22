Ціни різняться на 17%: скільки у Дніпрі коштують баклажани

Сезон консервації у самому розпалі: мешканці Дніпра купують овочі та фрукти та роблять заготовки на зиму.

Помідори, огірки, перець, компоти та варення – зима, як-то кажуть, все підбере.

Також дніпряни активно купують та консервують баклажани.

Ми вирішили перевірити, скільки вони зараз коштують у Дніпрі та де ціна менша – у супермаркетах чи на ринках.

Так, на стихійних ринках ціна коливається від 25 до 30 грн за кілограм – усе залежить від сорту овочів.

В “АТБ” за кілограм баклажанів просять 26,99 грн та 28,79 грн.

У “Варусі” кілограм коштує 26,40 грн.

У “Сільпо” – 25,99 грн.

Як бачимо, ціни між супермаркетами та стихійними ринками не дуже відрізняються. А загалом різниця між вартістю одного кілограма баклажанів складає +-5 грн, тобто 17%.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі кілограм огірків продають по 5 грн, але є нюанс.

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