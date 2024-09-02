Ціни на паливо в Україні буде підвищено: Зеленський підписав відповідний законопроєкт

Володимир Зеленський підписав законопроєкт про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз.

1 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Про це йдеться на порталі Верховної Ради України.

В основному, законопроєкт передбачає підвищення акцизних ставок на паливо. Таким чином у проєкті встановлено графік щорічного збільшення акцизів – до 2028 року включно. Зокрема будуть підвищенні ставки на автомобільний бензин, дизельне пальне, скраплений газ, моторне паливо.

Так, з 1 вересня 2024 року підвищується ставки на:

бензин із 213,5 євро (на 1000 л) до 242,6 євро;

із 213,5 євро (на 1000 л) до 242,6 євро; на дизельне паливо – із 139,5 євро до 177,6 євро;

– із 139,5 євро до 177,6 євро; на автогаз – із 52 до 148 євро.

Наступний етап підвищення цін заплановано на 1 січня 2025 року.

Згідно інформації, вказаній у пояснювальній записці, Закон сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету. Як зазначає голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, кошти, які будуть отримані від акцизного податку, підуть на армію.

І хоча закон повинен був вступити в силу 1 вересня, до його опублікування в офіційному виданні наразі чинності він не набрав. За словами народного депутата Ярослава Железняка, це відбудеться сьогодні, 2 вересня, або завтра.

Нагадаємо, нещодавно у Україні набув чинності Закон про легалізацію медичного канабісу: що він передбачає.

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