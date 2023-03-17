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  • Ціни на овочі підскочили на 12%: що подешевшало та подорожчало у Дніпрі за місяць

Ціни на овочі підскочили на 12%: що подешевшало та подорожчало у Дніпрі за місяць

Сьогодні 15:01
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У Дніпрі та області не припиняється зростання цін на продукти на послуги.

Новости Днепра про Ціни на овочі підскочили на 12%: що подешевшало та подорожчало у Дніпрі за місяць

Фахівці обласного управління статистики підрахували, як змінилися ціни на Дніпропетровщині за минулий місяць. У середньому, ціни піднялися на 0,6%.

Так, найбільше підскочили ціни на овочі, вони зросли на 12,4% у порівнянні з січнем та майже на 20% з груднем 2022 року. 

У межах 2,3–0,5% зросла вартість кондитерських виробів з цукру, безалкогольних напоїв, яєць, м’яса та м’ясопродуктів, маргарину, риби та продуктів з риби, кондитерських виробів з борошна.

Проте подешевшали рис, продукти переробки зернових, масло, кисломолочна продукція, цукор (на 3,2–0,4%).

Що ж стосується витрат на транспорт та одяг, то вартість проїзду в транспорті знизилася на 1,8% через зменшення цін на паливо та мастила. Водночас транспортні послуги здорожчали на 0,6%. Одяг і взуття коштували менше на 2,4%.

У сфері охорони здоров’я ціни виросли на майже 1,7%, це зумовлено здорожчанням послуг лікарень (на 5%), амбулаторних послуг (на 2,3%) та фармацевтичної продукції (на 1%).

Крім цього, зафіксували приріст цін на послуги ресторанів та готелів, у сфері відпочинку і культури, на алкогольні напої, тютюнові вироби (на 1,4–0,7%).

Нагадаємо, раніше в Держстаті підрахували, що за минулий рік ціни зросли майже на 30%. Ми також писали про космічні ціни на цибулю в супермаркетах Дніпра. А в Сільпо продавали 200 грамів малини за 569 гривень. 

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Новости Днепра про Ціни на овочі підскочили на 12%: що подешевшало та подорожчало у Дніпрі за місяцьУкраїнська

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