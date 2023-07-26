Ціна зросла у 89 раз: у Кривому Розі за шалені гроші продали закинутий профілакторій для шахтарів

26 липня пройшов аукціон під час якого продали частину покинутого санаторію шахти “Октябрьская” в Кривому Розі.
Торги проводив Фонд держмайна. Що цікаво, початкова ціна складала усього 27 тисяч 459 гривень, але під час торгів вартість виросла до 2 мільйонів 450 тисяч гривень. За можливість придбати санаторій змагалося 5 учасників. Перемогу отримав Неводнічий Максим Вікторович.
За даними сайту Clarity Project, він є керівником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НТТ- АГЛОБУД”, яке займається будівництвом житлових і нежитлових будівель.
За понад 2 мільйони гривень новий власник отримав п’ять будівель санаторію площею 2140,4 кв. м. Сюди входять:
Судячи з фото, усі приміщення аварійні та потребують капітального ремонту.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кам’янському збираються передати у приватні руки хімічний завод.
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