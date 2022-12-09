Ціна на рис та гречку шокує: у Дніпрі різко змінилась вартість популярних круп (ФОТО)

Ми вирішили подивитися, скільки зараз коштують в “АТБ” найпопулярніші крупи, та були шоковані – як приємно, так і не дуже.
Так, ціна на гречку знизилася. Зараз можна придбати по акції кілограм цієї крупи за 66,90 грн (звичайна ціна – 78,90).
А от рис неприємно здивував: його ціна упевнено “наздоганяє” ціну на гречку. За кілограм рису доведеться віддати 56,50 грн – і це по акції (звичайна ціна – 62,90).
Є і бюджетні крупи: так, кілограм гороху можна придбати за 14,90 (без акції – 18,90).
Якщо любите манну кашу – за кг цієї крупи доведеться заплатити 17,80 (19,80 – без акції).
Ячна крупа зараз коштує 12,60 грн за кілограм (без акції – 14,90).
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