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Цілий житловий масив та деякі вулиці: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 11:42
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Сьогодні, 13 жовтня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Цілий житловий масив та деякі вулиці: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення аварійних робіт.

Так, без води залишилися жителі:

  • ж/м Ігрень (верхня зона);
  • вул. Шкільної;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Мічуріна;
  • вул. Української.

Також у зв’язку із проведенням аварійних робіт без води сьогодні мешканці селища Новоолександрівка.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Цілий житловий масив та деякі вулиці: де сьогодні у Дніпрі немає води

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Новости Днепра про Цілий житловий масив та деякі вулиці: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

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