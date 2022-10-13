Цілий житловий масив та деякі вулиці: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Причина – проведення аварійних робіт.
Так, без води залишилися жителі:
Також у зв’язку із проведенням аварійних робіт без води сьогодні мешканці селища Новоолександрівка.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
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