Цілу добу прив’язаний до дерева: на Дніпропетровщині невідомі жорстоко повелися з собакою

У Павлоградському районі невідомі прив'язали собаку до дерева та залишили.

У селищі ПЗТО Павлоградського району місцеві жителі помітили знесиленого собаку, який прив’язаний до дерева.

Фотографію оприлюднили у місцевих Telegram-каналах. Можна помітити, що прив’язали його за допомогою тонкого металевого ланцюга, який прикріпили на нашийник. Зважаючи на його втомлені очі та сиву шерсть, можна зрозуміти, що песик вже у похилому віці.

Хто та навіщо так вчинив із твариною – нині невідомо. За словами очевидців, у такому стані вона знаходиться вже протягом цілої доби. Небайдужі громадяни не змогли пройти повз – нагодували та напоїли наляканого собаку.

У коментарях до публікації місцеві висловлюють неабияке обурення ситуацією та зазначають, що песика варто забрати, або передати до притулку, в якому будуть про нього піклуватися. Сьогодні, 28 серпня, вранці жителька селища повідомила, що його вже немає на місці. Подальша доля собаки наразі невідома.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині рятували собаку, яка звалилася в замаскований колодязь.

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