Цілого дня зі світлом у Дніпрі поки що не буде: в Укренерго скасували заплановані вимірювання

У Дніпрі 9 липня таки вимикатимуть світло весь день.

В Укренерго скасували заплановані вимірювання фактичного рівня споживання. У Дніпрі їх проводити мали 9 липня, тобто весь день в місті та області не вимикали б світло за графіками.

Однак, як повідомили в Укренерго, з 9 по 24 липня фахівці установи не будуть проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області. Причина таких змін – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

Повідомляється, що обленерго деяких областей звернулися до Укренерго з проханням відкласти заплановані виміри, бо через спеку та зростання споживання в регіонах не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів.

Виміри проведуть, але пізніше, коли стане прохолодніше та дозволятиме ситуація в енергосистемі.

Як вимикатимуть світло в Дніпрі 9 липня?

Нагадаємо, 9 липня в Дніпрі та області мали не вимикати світло увесь день. Однак тепер графіки діятимуть весь день.

За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.

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